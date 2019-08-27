إيران – اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يتعين على أمريكا رفع جميع العقوبات التي فرضتها على طهران كخطوة أولى، مؤكدا أن بلاده كانت ولا تزال أهلا للتفاوض.

وأضاف روحاني في تصريحات اليوم الثلاثاء: “إذا لم تتخل واشنطن عن عقوباتها وإرهابها الاقتصادي ضد إيران فلن يكون هناك أي تغيير إيجابي في العلاقات … وعلى أمريكا أن تتراجع عن نهجها تجاه طهران وتعترف بحقوق الشعب الإيراني .. إن مفتاح أي تغير إيجابي مع أمريكا بيد الأمريكيين أنفسهم”.

وأكد روحاني أن حل المشكلة مع أمريكا يكمن في إلغاء العقوبات وليس بمجرد التقاط الصور، منوها بأنه لن يكون هناك أي تغيير في حال لم ترفع واشنطن العقوبات عن طهران.

ولفت روحاني إلى أن بلاده لن تصنع القنبلة النووية سواء طالبت واشنطن بذلك أو لم تطالب، مؤكدا “طهران لا تسعى إلى حيازة أي أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية .. استراتيجية إيران الدفاعية مبنية على عدم حيازة أسلحة الدمار الشامل”.

وأشار روحاني إلى أن بلاده لا تزال تنتهج التعامل البناء الواسع مع العالم ولا تسعى إلى التوتر في المنطقة.

وفيما يخص الاتفاق النووي أوضح روحاني استعداد بلاده للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال عاد الطرف المقابل إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي هذا، مضيفا أن طهران ستكمل مسيرها في تقليص التزاماتها النووية في حال لم ينفذ الطرف المقابل التزاماته.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في تصريحات لصحيفة ألمانية، إن طهران ستعود إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل في غصون ساعات في حال استئناف صادرات النفط الإيراني.

وأضاف ظريف: “سنقلص المزيد من التزاماتنا النووية في حال لم تقدم الدول المتبقية في الاتفاق النووي على خطوات للحفاظ على اقتصاد إيران .. إيران لا تسعى للحرب، لكنها ستدافع عن نفسها”.

المصدر: RT