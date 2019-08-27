روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لنشر صواريخها في آسيا والمحيط الهادئ

روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لنشر صواريخها في آسيا والمحيط الهادئ

روسيا – أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، أن باتروشيف أجرى مشاورات مع وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، والمدير العام لمجلس الأمن الوطني، إينكو حمزة توان مات، وممثلي عدد من الوزارات والدوائر الماليزية.

وأضاف البيان: “جرت مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب نيكولاي باتروشيف عن قلقه من الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي مثله في هذه المشاورات مع الجانب الماليزي ممثلون عن النيابة العامة الروسية ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع وجهاز الأمن الفدرالي ومؤسسة الطيران ومجلس الأمن الروسي.

المصدر: نوفوستي