السعودية – صعدت البورصات الخليجية بنحو جماعي في نهاية تداولات الثلاثاء، مع تنامي آمال المستثمرين بحل الخلاف التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: كان هناك تحسن واضح اليوم في أداء الأسواق الخليجية، خصوصا بعد الهدوء النسبي للوضع العالمي فيما يتعلق بالأزمة التجارية بين واشنطن وبكين.

والإثنين، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الصين ترغب في التوصل إلى حل ينهي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتعرقلت مفاوضات التجارة بين البلدين منذ انعقادها أول مرة مطلع العام الجاري؛ بسبب خلافات حول انسيابية السلع والرسوم المفروضة.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: أيضا كان هناك اليوم ارتفاعا جيدا في أسواق النفط العالمية، وهو ما أسهم في تحسين معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة (14:46 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر / تشرين الأول بنسبة 1.16 بالمئة أو 68 سنتا إلى 59.38 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 1.4 بالمئة أو 75 سنتا إلى 54.39 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيس بنسبة 2.67 بالمئة إلى 5130 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.82 بالمئة إلى 2751 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم كبرى مثل “إعمار العقارية” بنحو 2.06 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنسبة 0.79 بالمئة و”سوق دبي المالي”، الشركة التي تدير البورصة، بنسبة 0.57 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3954 نقطة مع صعود “العمانية للتمويل” بنسبة 3.53 بالمئة و”السوادي للطاقة” بنحو 2.94 بالمئة و”عمان للاستثمارات” بنسبة 2.78 بالمئة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.41 بالمئة إلى 1536 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “الإثمار القابضة” بنحو 9.23 بالمئة و”جي اف اتش” بنسبة 2.08 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.77 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.34 بالمئة إلى 8285 نقطة على أثر مكاسب بعض الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والموارد الأساسية.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.25 بالمئة إلى 4782 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.06 بالمئة ليغلق عند 5938 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأول هامشيا بنسبة 0.01 بالمئة إلى 6527 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.05 بالمئة إلى 14283 نقطة وسط عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية والعربية قابلها شراء للأفراد بجميع فئاتهم.

وأغلقت بورصة الأردن على تراجع هامشي بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1823 نقطة مع نزول سهم “بنك الأردن” بنسبة 3.36 بالمئة و”عمد للاستثمار” بنحو 1.78 بالمئة و”بنك الاتحاد” بنسبة 0.62 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 2.67 بالمئة إلى 5130 نقطة.

دبي: بنسبة 0.82 بالمئة إلى 2751 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3954 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.41 بالمئة إلى 1536 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 8285 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 4782 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 14283 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1823 نقطة.

الأناضول