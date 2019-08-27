ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس أمس الاثنين إن من المؤكد أن أي اعتداء على مؤسسة مدنية أثناء الحروب هو فعل يحرمه القانون المحلي والقوانين الدولية.

كرموس أوضح في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد “الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن مطار معيتيقة مطار مدني ولا دليل على دعاوى استخدامه لأغراض عسكرية، على حد وصفه.

وأشار كرموس إلى أن ضعف تعامل حكومة الوفاق مع هذا الأمر أدى إلى تكرار الاعتداء ، مصيفاً :” الحكومة لم تتخذ إجراءات لتقديم شكاوى دولية ولم تعقد مؤتمرات صحفية من موقع القصف لتثبت زيف ادعاءات المعتدي” حسب قوله .