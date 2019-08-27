ليبيا – أكد مقرر مجلس أعيان قبائل الزنتان أبو القاسم العيساوي على أن المجلس الأعلى لقبائل الزنتان هو الجهة الوحيدة المخولة للعمل السياسي و الإجتماعي و ترشيح الشخصيات لنيل مناصب تمثل الزنتان.

العيساوي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “اكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المجلس تابع عمل البلدية في ظل العديد من الشكاوى التي قدمت ضد عميد البلدية و الخروقات التي قامت بها البلدية من الجانب التنفيذي لأهالي الزنتان وتوفير الخدمات.

وأعرب عن تفاجئة من إستثناء الزنتان من الإنتخابات لوجود قضية قانونية رفعت من عميد البلدية ضد بلدية القبلة التي كانت عبارة عن فروع بلدية تابعة لبلدية الزنتان الأم، مشيراً إلى أن القضية كانت عائق أمام عملية الإنتخابات لبلدية الزنتان.

وكشف عن اتخاذ عميد بلدية الزنتان قرار فردي بالتوجه لحكومة الوفاق غير الشرعية والتي لم تنال الثقة من مجلس النواب ليحصل منها على قرار ليكون رئيس المجلس التسييري للبلدية وهو ما يعد أمر مخالف للقانون، معتبراً أن سبب تمسك عميد البلدية و المجلس البلدي بهذا الجسم يعود للمخالفات التي قاموا بها وإحتقان المواطنين لعدم توفر الخدمات.

كما أوضح أن جميع الخدمات التي تخص أهالي الزنتان لم تقوم البلدية بتنقيذ أي منها، مشدداً على أنه ليست لديهم أي ضغينة شخصية على عميد البلدية أو أي شخصية كانت في الزنتان إلا أنهم يحملون شخصية اعتبارية تم إنتخبناها وتنصيبها بأي منصب يخص الزنتان.

ويرى أنه تم إستغلال عميد بلدية الزنتان سياسياً لتحقيق رغبات أشخاص معينين، معتقداً أن المال الفاسد الذي تم توزيعة لحكومة الوفاق لشراء الذمم يلعب دور كبير.

العيساوي نوّه إلى أن البلدية تستعمل كغطاء سياسي لتحركات بعض الشخصيات في الزنتان التي توجهها ضد الوطن، مرجعاً تمسك البلدية ببقاء عميدها إلى وجود الكثير من المخالفات القانونية التي سيتم فتحها ومتابعتها من الناحية القانونية و الإدارية في حال إنتهت فترة ولايته.

ولفت إلى تشكيل مجلس تسييري من قبل أهالي الزنتان لفترة مؤقتة، مبدياً ترحيبهم بإجراء إنتخابات للبلدية تكون شفافة ولو أذن مجلس أعيان الزنتان بإجراء إنتخابات لما اضطرر لتشكيل مجلس تسييري وفقاً لقوله فالمجلس التسييري يشكل بالتوافق بين مجلس الزنتان حسب نظامه الذي اعدته قبيلة الزنتان و اعتمدته كل القبائل حيث يتضمن في بند من بنوده أن المجلس الأعلى لقبائل الزنتان هو الجهة المخولة في ترشيح شخصيات مناصب داخل الزنتان و خارجها وبذلك المجلس الاعلى بالتشاور مع القبائل إختار المجلس التسييري للزنتان.

وأضاف :”قبائل الزنتان شكلت جسم في ظل غياب الدولة و القانون و المؤسسات المهمة ، قمنا بتأسيس جسم من كل القبائل عدا قبيلة الباروني و أسامة الجويلي وتم اعداد نظام أساسي له حسب بنود قانونية حيث قام اعضاء المجلس الأعلى بأداء القسم أمام محكمة الزنتان الإبتدائية وباشروا بأعمالهم لأداء مهام داخل الزنتان إجتماعياً و سياسياً لحين إمكانية نهوض الدولة وخروج الدستور، البلدية مقصرة و عندها خروقات لذلك تواصلنا مع الثني وطرحنا اسماء شخصيات لأداء مهمة مؤقتة لحين إنتخاب مجلس بلدي للزنتان”.

كما بيّن أن المجلس التسيري مؤقت وعلى عميد بلدية الزنتان القبول باجراء الانتخابات بغض النظر عن الطرف المطالب بها أي حكومة الوفاق أو المؤقتة، مشدداً على تمسكهم بإجراء الإنتخابات عن طريق الحكومة المؤقتة.

وإعتبر أن كل البلديات التي أنشأت قبل 4 سنوات غير شرعية وعبارة عن عبث سياسي لأن تقسيمة الدولة يجب أن تكون صحيحة بحسب عدد السكان و الرقعة الجغرافية، متمنياً تنظيم البلديات وهيكلتها من قبل الدولة وتقسميها كوطن وليس على أساس المحاصصة القبلية و الجهوية.