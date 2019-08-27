الولايات المتحدة – توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نمو إصدارات الصكوك الإسلامية عالميا بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، خلال العام الحالي إلى 130 مليار دولار.

وذكرت “موديز” في تقرير، الثلاثاء، أن نمو الإصدارات يأتي مدفوعا بزيادة النشاط في السعودية وماليزيا بالنصف الأول من 2019.

وتعد تلك الزيادة السنوية، الرابعة على التوالي بإصدارات الصكوك العالمية، بحسب التقرير.

وأوضح أن النشاط المتزايد في السعودية وماليزيا، ساعد في إصدارات بقيمة 87 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي.

ورجحت الوكالة أن تصل إصدارات النصف الثاني من عام 2019، نحو 43 مليار دولار.

وتابعت: “تواصل حكومات ماليزيا وإندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، اللجوء إلى توفير السيولة عبر أسواق التمويل، ما يدعم النمو الطويل الأجل في حجم الصكوك”.

وذكرت أن الطلب المتزايد على الصكوك من البنوك الإسلامية المحلية، وإصدارات البنوك المركزية في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، يحافظ على النمو المتوقع.

ورجحت الوكالة أن تحفز إصدارات الصكوك الخضراء، ودخول دول مصدرة جديدة، لا سيما من إفريقيا، نشاط الإصدارات عالميا.

الأناضول