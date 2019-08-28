فيينا – أكد تحالف ( أوبك+)، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، الثلاثاء، خفض إنتاج النفط نحو 134 بالمئة في الفترة في الشهور السبعة الأولى (يناير- يوليو) من 2019.

وحسب بيان صادر عن أوبك، اليوم، ارتفعت نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط إلى 159 بالمئة في يوليو/ تموز الماضي، بارتفاع مقداره 22 نقطة مئوية عن الشهر السابق له.

وحسب تقارير إعلامية سابقة، فقد خفض تحالف (أوبك+) الإنتاج في الشهر الماضي بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا بدلا من 1.2 مليون برميل يوميا.

وخفضت “أوبك” إنتاجها من النفط الخام بمقدار 246 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 29.61 مليون برميل يوميا.

وقال البيان إن “هذا المستوى العالي من الالتزام بخفض الإنتاج قد عوض حالة عدم اليقين في السوق بسبب استمرار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي”.

وأكد البيان على الأهمية المتزايدة لاتفاق (أوبك+) في “دعم استقرار سوق النفط، والذي أدى إلى جانب الطلب القوي المستمر على النفط حتى الآن إلى وقف نمو مخزونات النفط العالمية”.

ووفق البيان، دعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ (أوبك+)، الدول الأعضاء في التحالف على مواصلة جهودها لتحقيق التوافق التام في الوقت المناسب مع تعديلات الإنتاج الطوعية بناء على اجتماعات مطلع يوليو / تموز الماضي.

وفي 3 يوليو/تموز الماضي، وافق التحالف على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الذي بدأ مطلع 2019 إلى نهاية الربع الأول من 2020.

وحديثا، خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2019، بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الأسواق.

وقالت الوكالة ومقرها باريس، في تقرير حديث إنها تتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2019 و1.3 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة.

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