ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء في بنغازي سير عمل جهاز الإمداد الطبي وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة.

الاجتماع يأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة ضمن سلسلة من الاجتماعات عقدها الرئيس مع مسؤولي الجهاز للتأكد من توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وضمان عدم نقصها في مختلف المرافق الطبية.

وناقش خلال الاجتماع آليات التخليص الجمركي والإجراءات المتعلقة باستخراج الشحنات الخاصة بالإمداد الطبي فرع – بنغازي.

واستعرض الاجتماع ملف صيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي المتضررة نتيجة لتدميرها من قبل الجماعات الإرهابية في بنغازي فترة تحصنها في تلك المقرات بمنطقة بوعطني.

كما استلم الثني من رئيس الجهاز قائمة بالاحتياجات العاجلة والضرورية للمستفيات والمراكز الطبية لإتمام عملية توفيرها بشكل عاجل.