فرنسا – واصل المهاجم النيجيري الصاعد، فيكتور أوسيمن، تألقه في بداية الموسم وقاد ليل، إلى فوزه الثاني على حساب ضيفه سانت إتيان 3-0، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، اليوم الأربعاء.

وبعد دخوله بديلا للمصاب لويك ريمي، في الدقيقة 19، افتتح اللاعب البالغ 20 عاما التسجيل قبل انتهاء الشوط الأول (الدقيقة 37)، ثم ضاعف زميله جوناثان بامبا النتيجة من نقطة الجزاء (الدقيقة 69).

واصل المهاجم النيجيري الصاعد، فيكتور أوسيمن، تألقه في بداية الموسم وقاد ليل، إلى فوزه الثاني على حساب ضيفه سانت إتيان 3-0، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، اليوم الأربعاء.

وبعد دخوله بديلا للمصاب لويك ريمي، في الدقيقة 19، افتتح اللاعب البالغ 20 عاما التسجيل قبل انتهاء الشوط الأول (الدقيقة 37)، ثم ضاعف زميله جوناثان بامبا النتيجة من نقطة الجزاء (الدقيقة 69).

وحسم أوسيمن النتيجة في الدقيقة 74، بتسجيله الهدف الثالث، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى أربعة أهداف.

وكان أوسيمن، لاعب شارلروا البلجيكي سابقا، سجل ثنائية في المباراة الأولى ضد نانت في افتتاح الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذا الفوز الثاني لليل مقابل خسارة، فرفع رصيده إلى ست نقاط بالتساوي مع ليون وباريس سان جيرمان حامل اللقب وأنجيه، فيما مني سانت إتيان بخسارته الأولى ويحتل المركز الثالث عشر.

المصدر: أ ف ب