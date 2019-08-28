ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد لامس الاثنين 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1546.50 دولار للأوقية.

ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 بالمئة أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الأسيوية مكاسب محدودة.

وارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأميركي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية لتصل إلى 18.23 دولار للأوقية، وكانت قد لامست في وقت سابق 18.34 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلي 868.70 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلي 1478 دولارا للأوقية.