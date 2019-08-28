ليبيا – قال عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري إن المجلس يعتزم اختيار حكومة وحدة وطنية وذلك بعد إعلان تحرير العاصمة طرابلس.

الشاعري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن الحكومة المزمعة ستضم كل الليبيين من الشرق والغرب والجنوب وسيتم اختيارها من كفاءات ووطنيين وأصحاب خبرة.

ولفت إلى أن هذه الحكومة تم الإشارة إليها في اجتماعات القاهرة التي عقدت في الـ15 من شهر يوليو الماضي ، مؤكداً أن القاهرة تلعب دوراً محورياً في استقرار ليبيا وليس لها أي مآرب في ذلك.

وشدد الشاعري على أن مجلس النواب يسعى للإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية للانتخابات إضافة لإمكانية إحداث تعديلات في قانون الانتخابات.

عضو مجلس النواب رأى أن الانتخابات المقبلة ستكون ناجحة، معللاً ذلك بأن ليبيا ستكون قد طُهرت من الإرهاب المدعوم من بعض الدول والمليشيات التي تشكل خطراً على الليبيين.