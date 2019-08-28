مصر – تراجعت هبة مجدي عن قرار إخفاء وجه ابنتها ونشر صورها دون الكشف عن ملامحها، حيث فاجأت متابعيها من خلال حسابها على إنستغرام بنشر صورة تجمعها بزوجها محمد محسن ويظهر وجه ابنتها دهب معهما .

وعلقت مجدي على الصورة وكتبت :” العائلة أولا”، لكن جمهورها طلب منها نشر صور أكثر وضوحًا لابنتها دهب التي بدت في غاية الجمال بملامحها شقراء القريبة لنعومة وجمال والدتها.

هبة مجدي خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي “ولد غلابة” و”طلقة حظ”، كما حققت نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها بمسرحية الملك لير مع النجم يحي الفخراني.

وسائل اعلام مصرية