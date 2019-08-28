اليابان – أعلنت السلطات اليابانية مصرع شخصين جراء سيول نجمعت عن أمطار غزيرة جنوب غربي البلاد، وإصدار تعليمات لإجلاء نحو 847 ألف شخص من 3 مناطق.

وبحسب وكالة “كيودو” اليابانية، فإن الشرطة عثرت على جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته التي جرفتها السيول في مدينة “تاكيو”.

وكشفت الشرطة اليابانية عن مصرع شخص آخر في مدينة “يامي” جراء السيول.

وأصدرت السلطات تعليمات لإجلاء نحو 847 ألف شخص من “فوكوكا” وساغا” و”ناغازاكي”، عقب تحذير قوي لوكالة الأرصاد الجوية من السيول والانهيارات.

وألحقت السيول أضرارا كبيرة بالممتلكات في “ساغا”، ما دفع المحافظ يوشينوري ياماغوتشي، إلى طلب المساعدة من “قوات الدفاع الذاتي”.

شركة كيوشو للسكك الحديدية، أعلنت بدورها إلغاء عدد من رحلات القطار، معظمها في “فوكوكا” وساغا” و”ناغازاكي”.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن السيول التي غمرت الكثير من السيارات، تسببت بإغلاق عدد من البنوك ومكاتب البريد، وفقدان شخص واحد.

الأناضول