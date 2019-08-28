اليابان – انسحب المصارع الجزائري، فتحي نورين، امس من الدور الثالث لبطولة العالم للمصارعة المقامة حاليا في اليابان، لتفادي مواجهة منافس إسرائيلي.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي ينسحب فيها المصارع نورين من مواجهة الصهيوني بوتبول طاهار في المنافسات دولية.

وكان نورين، كان تفوق على المصارع ميتيلوس فيليب من ليشنشتاين بعلامة إيبون في الدور الأول، ليتأهل لمنافسة الصهيوني بوتبول.

ويعد نورين من أبرز المصارعين في الجزائر وإفريقيا، إذ سبق له الفوز بمجموعة من البطولات، أبرزها بطولة إفريقيا للمصارعة في فئة وزن 73 كيلوغراما عام 2018.