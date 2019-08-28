مصر – رغم لا مبالاتها وتركيزها على عملها وقضاء عطلة صيفية ممتعة مع اسرتها واصدقائها الا ان الفنانة ريم البارودي لم تسلم من بعض التعليقات بسبب بعض المنشورات التي قامت بنشرها واعادت بالذاكرة معاناتها وعلاقتها القديمة بالفنان احمد سعد.

ونشرت النجمة المصرية صوراً عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وهي عبارة عن منشورات او رسائل مبطنة تحمل الكثير من معاني الانتقام والعتب وكتب في احداها “لدي طاقة تكفي لتجاهلك مدى الحياة فلا تحاول لعب دور الاكسجين معي”.

ثم عادت ونشرت منشوراً طويلاً كتب فيه “إياك أن تؤذي نفسك بالصبر على علاقات كثيرة الشد وكثيرة الاستفزاز، كثيرة الوجع بسوء الظن. تعش عمرك تلهث للتبرير ركراثبات براءتك”.

وتابعت “خطط بايجابية للغد. من يجرحك اجعل بينك وبينه مسافة كافية ولا تكثر الاحتكاك به.من يغمز ويلمز في الكلام تجنب الحوار معه وبذلك تغلق باب الشر. وفوض امرك الى الله”.

اعادت صفحات محبي النجمة المصرية تلك المنشورات التي تحمل رسائل قوية عن الغدر والفشل في الحب، الامر الذي اعاد في ذاكرتهم علاقتها السيئة بسعد، وطالبها العديد منهم بالتنبه وعدم الوقوع في حبه مجدداً والابتعاد قدر الامكان عنه حتى ولو كان يحاول العودة لها.

وسائل اعلام مصرية