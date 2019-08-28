ليبيا – قالت الشركة العامة للكهرباء أمس الثلاثاء إن تكدس القمامة واشتعال النار بها تسبب في إنسداد مصفيات الهواء الخاصة بوحدات التوليد الغازية بمحطة جنوب طرابلس.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن تكدس القمامة وإشتعالها تسبب في إنسداد مصفيات الهواء الخاصة بوحدات التوليد ما أدى إلى خروج بعض الوحدات على الخدمة ، لافتةً إلى خروج الوحدة الخامسة يوم السبت الماضي والتي لاتزال خارج الخدمة حتى الأن.

وأضافت أن الوحدتين السادسة والسابعة خرجتا عن الخدمة في المدة الماضية،مشيرةً إلى أنه وفي حالة استمرار تكدس القمامة واشتعال النار بها سينعكس ذلك سلباً على باقي الوحدات،مؤكدةً في الوقت ذاته على أنها خاطبة الجهات الاعتبارية بالخصوص عديد المرات .

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