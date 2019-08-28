ليبيا – ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أمس الثلاثاء مع أعضاء المجلس مشكلة إغلاق شركة المياه والصرف الصحي والتي تسببت في نقص المياه بالمدينة بحضور مجلس الشورى وعدد من الحكماء.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق الخطوات التي تبنتها البلدية من أجل الإصلاح للشركة وعقد العديد من الإجتماعات.

وبدوره، أكد بوالخطابية أنه لم يجد التعاون من إدارة الشركة بالجبل الأخضر ولم يهتموا بمشكلة نقص المياه وإنهيار الشبكة وإنفجار خطوط المياه الرئيسية التي لم يتم إصلاحها.

وأعلن رئيس المجلس والمجتمعون حالة النفير والطوارئ داخل البلدية بسبب نقص المياه الذي أثر سلباً على حياة المواطنين.

وقرر بوالخطابية على ضرورة الإنتقال العاجل إلى مجلس النواب و الحكومة المؤقتة من أجل الوقوف مع بلدية طبرق التي تعاني الكثير من المشاكل في المياه والصرف الصحي وخوفاً من أن تكون مدينة طبرق مدينة منكوبة .