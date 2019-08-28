عُمان – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أثناء زيارة قام بها إلى سلطنة عمان، الأزمتين السورية واليمنية والوضع في مضيق هرمز.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية، اليوم أن بوغدانوف التقى، خلال زيارته إلى مدينة صلالة (جنوب غربي عمان) كلا من وزير الشؤون الخارجية في حكومة السلطنة، يوسف بن علوي بن عبد الله، وأمين عام وزارة الخارجية، بدر بن حمد البوسعيدي.

وجاء في البيان أن اللقاءات تناولت “تبادل آراء معمقا حول الجوانب المحورية من الأجندة الإقليمية، مع التركيز على الأوضاع في اليمن وسوريا وآفاق تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في منطقة مضيق هرمز”.

وتابع البيان أنه تم التأكيد على ضرورة “حل النزاعات والأزمات العالقة في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، وبالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا، عبر المراعاة المتبادلة للمصالح المشروعة لجميع الأطراف، وعلى أساس اتباع صارم لمبادئ القانون الدولي الأساسية ومعايير ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت الوزارة الروسية أنه تمت الإشارة في هذا السياق، إلى أهمية تقديم موسكو رؤيتها إزاء سبل ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج، وهي رؤية “تهدف إلى تنسيق جهود عملية وأفكار بناءة حول الرد المشترك على تحديات وتهديدات جديدة في هذه المنقطة الاستراتيجية”.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا “دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بالتطوير المتواصل للعلاقات الروسية العمانية الودية تقليديا، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم وإنماء التعاون التجاري الاقتصادي متبادل المنفعة، وتوسيع العلاقات الثقافية والإنسانية” بين روسيا والسلطنة.

المصدر: تاس