أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات، الأربعاء، مع تجدد مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصادات الكبرى، على الرغم من المكاسب القوية في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:26 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر / تشرين الأول بنسبة 1.87 بالمئة أو 1.1 دولارا إلى 60.62 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر / تشرين الأول بنسبة 2.4 بالمئة أو 1.32 دولارا إلى 56.25 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.18 بالمئة إلى 14595 نقطة بدعم عمليات شراء قوية للمؤسسات الأجنبية.

وزادت بورصة مسقط بنحو 0.46 بالمئة إلى 3972 نقطة، مع ارتفاع أسهم “النهضة للخدمات” بنسبة 2.59 بالمئة و”البنك الأهلي” بنسبة 2.56 بالمئة و”الأسماك العمانية” بنحو 2.5 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.23 بالمئة إلى 6542 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.11 بالمئة إلى 4787 نقطة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.2 بالمئة إلى 5950 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2757 نقطة، مع تلقيها دعما من مكاسب أسهم قيادية يتصدرها “داماك” بنسبة 3.47 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.01 بالمئة.

فيما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي هامشيا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5128 نقطة، مع تراجع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 0.78 بالمئة و”أدنوك للتوزيع” بنسبة 0.37 بالمئة.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.38 بالمئة إلى 8171 نقطة، بضغط هبوط بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والكيماويات.

وانخفضت بورصة الأردن: بنسبة 0.53 بالمئة إلى 1813 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “مبيدكو” بنسبة 3 بالمئة و”بنك القاهرة عمان” بنسبة 0.98 بالمئة وجوبترول” بنسبة 0.3 بالمئة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1534 نقطة، مع هبوط أسهم “الإثمار القابضة” بنسبة 1.4 بالمئة و”البحرين الوطني” بنسبة 0.57 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.51 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 2.18 بالمئة إلى 14595 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.46 بالمئة إلى 3972 نقطة.

دبي: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2757 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 6542 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.38 بالمئة إلى 8171 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.53 بالمئة إلى 1813 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1534 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5128 نقطة.

الأناضول