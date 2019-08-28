ألمانيا – إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم سلسلة ساعات Garmin Fenix 6 الذكية المرتقبة، كما كشف عن مواصفات وتسعير هذه السلسلة قبل الإعلان الرسمي.

وجاءت التسريبات الجديدة حول سلسلة ساعات Garmin Fenix 6 الذكية عبر WinFuture اليوم، مع قائمة بمواصفات الساعات، بشكل خاص كلاً من إصداري Fenix 6 وFenix 6S.تشير التسريبات الجديدة إلى أن ساعة Fenix 6 ستأتي بحجم 47 مم، وشاشة بحجم 1.3 إنش بدقة عرض 260 في 260 بيكسل، مع طبقة حماية من Gorilla Glass، بينما تتميز ساعة Fenix 6S بحجم 42 مم، وتضم شاشة 1.2 إنش بدقة عرض 240 في 240 بيكسل.كما تشير التسريبات إلى أن ساعات Fenix 6…

وكالات