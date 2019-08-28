موسكو – اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، الولايات المتحدة وحلفاءها بتطبيق معايير مزدوجة بخصوص تنظيم داعش، وباستخدام التنظيم لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية في أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة الروسية موسكو مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

وأكد لافروف على ضرورة تجنب اتباع سياسة المعايير المزدوجة من أجل حل مشكلة أفغانستان.

وقال الوزير الروسي: “تطبق الولايات المتحدة وحلفاؤها معايير مزدوجة بخصوص داعش المدرج على قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية”.

وأضاف: “شركاؤنا الغربيون يستخدمون التنظيم الإرهابي، ويحاولون تحقيق أهدافهم الاستراتيجية المتعلقة بأفغانستان”.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للجيش الأفغاني من أجل تحقيق الأمن في البلاد.

بدوره، أكد جايشانكار على ضرورة استقلال واستقرار أفغانستان.

وقال: “الشعب الأفغاني هو من يحدد مستقبل بلاده”.

الأناضول