بروكسل – الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، إن الحلف سيدافع عن نفسه في العالم السيبراني كما يفعل في العالم الواقعي.

وأوضح ستولتنبيرغ، في مقال له نُشر بمجلة بروسبكت البريطانية، أن أي هجوم سيبراني على عضو في الحلف يمكن أن يفعّل المادة الخامسة في معاهدة التأسيس.

وتنص المادة الخامسة على أن “أي اعتداء أو هجوم أو عدوان مسلح ضد أي طرف في حلف الناتو، يعتبر عدوانًا على جميع دول الحلف”.

وأشار ستولتنبيرغ أن العالم السيبراني هو ساحة حرب جديدة، وأن أولويتهم هي تزويد الحلف بالموارد والتدريب والمعدات وإعداده لمواجهة العالم السيبراني.

وبين أن الاستعدادات في هذا الخصوص ستزداد مع اقتراب انعقاد قمة الناتو في لندن خلال ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأضاف: “بنقرة واحدة يمكن نشر فيروس في العالم، لكن إيقاف الكوارث التي سيؤدي إليها يتطلب جهدًا عالميًّا”.

وأكد أن أعضاء الحلف لديهم تعهد مشترك باعتبار الهجوم على عضو ما هجومًا على كافة الأعضاء.

ولفت أن الحلف يعتبر العالم السيبراني ساحة يمكن أي يجري فيها عمليات بشكل فعال، على غرار تنفيذه عمليات جوية وبرية وبحرية، وأنه سيدافع عن نفسه في هذه الساحة.

واستطرد قائلًا: “هذا يعني أننا سنردع أي هجوم ضد حلفائنا سواء أكان في العالم الواقعي أم الافتراضي، وسنحمي أنفسنا في مواجهته”.

وأكد على أهمية تعاون الحلف مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الناتو سيجري أكبر مناورات سيبرانية في العالم خلال الخريف القادم، وسيشارك فيها موظفون في الاتحاد الأوروبي.

الأناضول