ليبيا – إجتمع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم الاربعاء مع وزير الدفاع الياباني تاكيشي اوايا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون والاستفادة من خبرة الجانب الياباني خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات.

وطلب سيالة مساعدة الجانب الياباني في تدريب خفر السواحل وحرس الحدود وإمكانية تزويد الدولة الليبية بأجهزة مراقبة الحدود بالإضافة إلى رفع كفاءات الكوادر الليبية في مجالي مكافحة الهجرة غير القانونية وعودة السفارة اليابانية للعمل من داخل العاصمة طرابلس ومكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، عبر الوزير الياباني عن إعجابه بنجاح ليبيا في عملية التخلص من أسلحة الدمار الشامل،متمنياً أن تحذو بعض دول المنطقة حذوها.

هذا وحضر اللقاء مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا ومدير إدارة التعاون الدولي بخارجية الوفاق.