أفغانستان – ذكرت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أنها على وشك التوصل إلى “اتفاق نهائي” مع المسؤولين الأمريكيين حول صفقة من شأنها أن تنهي الحرب الدائرة في البلاد.

ولفتت الحركة إلى أن الاتفاق يقضي بأن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في مقابل تعهد “طالبان” بأن البلاد لن تصبح ملاذا لجماعات إسلامية متشددة أخرى.

وجرت مفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما بأفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المفاوضات الأسبوع الماضي.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة: “نأمل أن تكون لدينا قريبا أخبار سارة لأمتنا المسلمة الساعية إلى الاستقلال”.

من الجدير ذكره أن “طالبان” تجري مفاوضات سلام مع الولايات المتحدة منذ عام تقريبا، لكنها ترفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية الحالية بكابل أو التفاوض معها. لكن “طالبان” قالت إنها ستدعو جميع الجماعات الأفغانية الأخرى إلى أن تصبح جزءا من الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن.

المصدر: “رويترز”