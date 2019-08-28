وقال سيف روبي وكيل المهاجم الصاعد بوبي دونكان، لاعب ليفربول تحت 18 عاما، إن إدارة النادي تسببت في أزمة للاعب بعد رفضها رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ليفربول رفض عرضين لضم دونكان، أحدهما من فيورنتينا الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكاينة شرائه بشكل نهائي، والثاني من نورشيلاند الدنماركي.

وقال روبي في بيان إن دونكان “غير سعيد” في ليفربول، حيث إنه سيبقى “على عكس إرادته”، وادعى أن موكله “بات يعاني مشاكل عقلية ونفسية نتيجة المعاملة السيئة من ليفربول”.

إلا أن النادي رد رسميا على بيان الوكيل، وقال إن الإدارة “محبطة”، من “هذه الادعاءات غير الصحيحة التي ظهرت في الإعلام”.

وأوضح النادي أنه “سيعمل لإيجاد حل بشكل منفرد مع اللاعب، بحيث يرضي جميع الأطراف”، مضيفا أنه “بعد هذا البيان التحريضي، لن نقوم بالتعليق أكثر من ذلك”.

ويأمل دونكان، الذي انتقل إلى ليفربول من مانشستر سيتي الإنجليزي العام الماضي، أن يرحل من أجل المشاركة مع الفريق الأول بناد آخر، حيث إن فرص تصعيده في “الريدز” تبدو ضئيلة في ظل وجود مهاجمين أقوياء.