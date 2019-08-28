ليبيا – تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الأربعاء رسالة من رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب عبر فيها عن أهمية تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

مجلس الشيوخ الفرنسي شدد في رسالته وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب على الحاجة لإستمرار الحوار الثنائي بين اللجنتين في كلا المجلسين.

يُشار إلى أن العقوري كان ضمن وفد من مجلس النواب الذي أجرى زيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي خلال شهر أكتوبر الماضي بدعوة من “مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية” بمجلس الشيوخ الفرنسي حيث ألتقى فيها كومب وأعضاء من مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات .