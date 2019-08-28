الولايات المتحدة – هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، المختتم بتاريخ 23 أغسطس / آب الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، الأربعاء، إن المخزونات (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، بلغت الأسبوع الماضي 427.8 مليون برميل.

وبلغ متوسط مدخلات مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة، 17.4 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بـ 295 ألف برميل يوميا عن متوسط الأسبوع السابق له، وفق البيان.

وكانت مصافي التكرير في الولايات المتحدة، تعمل بنسبة 95.2 بالمئة من طاقتها التشغيلية، الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 5.9 ملايين برميل يوميا، في الأسبوع الماضي، ما يقل بنحو 1.290 مليون يوميا عن الأسبوع السابق له.

الأناضول