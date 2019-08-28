اليابان – رفض المصارع المصري، محمد عبد العال، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي الذي تغلب عليه، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.

وبعد إعلان الحكام فوزه، توجه المصارع الإسرائيلي نحو منافسه المصري لمصافحته، لكن الأخير رفض المصافحة وانسحب.

وتقتضي قواعد رياضة الجودو، انحناء المتنافسين أمام بعضهما البعض، والمصافحة بعد ذلك باليد كبادرة احترام.

وشهدت بطولة العالم الحالية في اليابان، التي تستمر منافساتها حتى الأول من الشهر المقبل، حدثا مماثلا أمس الثلاثاء، عندما انسحب المصارع الجزائري، فتحي نورين، من الدور الثالث، لتفادي مواجهة منافس إسرائيلي.

وفي أولمبياد عام 2016، رفض مصارع مصري آخر وهو إسلام الشهابي، مصافحة منافسه الإسرائيلي أور ساساون، بعد نهاية نزالهما في دور الـ 32.

المصدر: نوفوستي