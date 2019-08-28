ليبيا – اختتمت كيلي كلمينتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء زيارة استمرت يومين إلى ليبيا حيث تعهدت بالاستمرار في دعم النازحين وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.

كليمنتس قيمت خلال زيارتها وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الأممية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد ومع استمرار الاشتباكات يومياً فإن العديد من الناس فقدوا منازلهم وهم يعانون صعوبة الوصول إلى الخدمات إلى جانب انقطاعات الكهرباء اليومية، مشيرةً إلى أن هناك أكثر من 268,000 نازح ليبي داخل البلاد منهم قرابة 120,000 نزحوا منذ بدء الاشتباكات في أبريل.

وقالت كليمنتس: “الناس في ليبيا يعانون بشدّة. ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة. ينبغي أن لا يُنسى هؤلاء الناس”.

وزارت كليمينتس مركز التجمع والمغادرة في طرابلس وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا الذين عبروا عن إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم ومحدودية الحلول في بلدان ثالثة، مضيفةً “لقد تأثرت بقصص الصمود والشجاعة التي سمعتها في ليبيا. يعاني اللاجئون في ليبيا من الاعتداءات على أيدي المهربين، ومن الاحتجاز لفترات مطولة، كما يقاسي أكثر من 50,000 منهم لإعالة أنفسهم وهم يعيشون في الأوساط الحضرية”.

وخلال نقاشات مع وزير الداخلية فتحي باشاغا جددت المفوضية التزامها بالعمل المشترك من أجل إنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا حيث يحتجز أكثر من 4,800 لاجئ ومهاجر، مؤكدة على استعداد المفوضية لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاقهم سراحهم وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا.

كما اعتبرت أن الحلول في البلدان الثالثة تغير حياة اللاجئين لكن الخيارات محدودة جداً لذلك هناك حاجه للمزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي لتسريع عمليات الإجلاء وإعادة التوطين ولتقديم المزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا.

وخلال لقاءاتها مع الشركاء ناقشت كليمنتس أهمية العمل المشترك لدعم النازحين داخلياً في ليبيا، مؤكدة أن مجتمع العمل الإنساني يواجه عدة تحديات من ضمنها الأمن ومحدودية الوصول.