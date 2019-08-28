ليبيا – أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل إبتداءً من الـ15 من شهر سبتمبر القادم والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية إلى حين تنفيذ القانون رقم 4 لعام 2018وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف العاملة بليبيا.

النقابة أوضحت في بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه الأربعاء أنه لن يتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم إلا إذا تم صرف الزيادة المقررة.

وطالبت النقابة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم التقيد بتنفيذ القرار وذلك حفاظاً على الحقوق المشروعة وتأكيداً على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله.