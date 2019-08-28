8 بنود تتصدر “الوزاري” العربي في سبتمبر المقبل .. بينها “تدخلات إيران”

8 بنود تتصدر “الوزاري” العربي في سبتمبر المقبل .. بينها “تدخلات إيران”

القاهرة – أعلنت الجامعة العربية، الأربعاء، أن اجتماع وزراء الخارجية المزمع الشهر المقبل، سيبحث 8 بنود رئيسية، بينها “التضامن مع لبنان” و”تدخلات إيران” و”تفعيل مبادرة السلام العربية”.

وقالت الجامعة في بيان يتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد بالقاهرة في 10 سبتمبر/ أيلول، إن القضية الفلسطينية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، في مقدمة تلك البنود، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومن أبرز البنود أيضا “التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، واليمن”.

كما يبحث الاجتماع “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي”، وعادة ما تنفي طهران تلك الاتهامات.

والإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يتم الإعلان عن خطة السلام (المعروفة بـ”صفقة القرن”) بالشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر المقبل.

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان وحدود 1967 كأساس للمفاوضات، ورفضها الإفراج عن معتقلين قدامى في سجونها.

الأناضول