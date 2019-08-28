ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري في خطوة احدادية بعيداً عن الجسم التشريعي المنتخب (مجلس النواب) يوم الأحد الماضي قراراً بشأن إستمرارية العمل لشاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية.

المجلس الإستشاري مدد في قراره رقم “2”للعام الحالي الذي أطلعت المرصد على نسخة منه لكل من :”محمد القمودي الحافي رئيس المحكمة العليا،إبراهيم مسعود علي النائب العام،الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي،عماد الشاذلي السايح رئيس المفوضية الغليا للإنتخابات،خالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة،سليمان محمد الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية،نعمان محفوظ الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وتضمنت المادة الأولى من القرار إستمرارية المذكورين أعلاه بالمهام المسندة إليهم في المناصب القيادية 6 أشهر إلى حين التوافق مع مجلس النواب المنبثق من الإتفاق السياسي تنفيذاً لنص المادة رقم “15”من هذا الإتفاق.

وطالب المجلس الإستشاري العمل بأحكام القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.

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