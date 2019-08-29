وفي الساعة 0754 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1542.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1552.70 دولار للأوقية.

وقال نيكولاس فرابل، المدير العام في آيه.بي.سي بوليون: “الذهب يستمد القوة من الانطباع بأن المواقف التجارية تزداد تصلبا، وأن الصين من المرجح أن تصبح أقل مرونة بعد الطريقة التي غير بها الرئيس ترامب مواقفه وتصريحاته على مدار الأيام القليلة الماضية”.

وزادت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.56 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أبريل 2017.

وتقدم البلاتين 1.5 بالمئة إلى 913.86 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1485.71 دولار للأوقية.