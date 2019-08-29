بروكسل – تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا في التعاملات المبكرة يوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر جراء المخاوف من حدوث ركود عالمي وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان لأكثر من شهر قبل الانسحاب، في خطوة ستحد من الوقت المتاح أمام المعارضين لعرقلة الخروج دون اتفاق وتزيد احتمالات مواجهة جونسون تصويتا على سحب الثقة في حكومته.

غير أن نزول الجنيه الاسترليني ساهم في دعم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.14 بالمئة وتفوق في أدائه على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي استقر بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا يوم الأربعاء فرض رسوم إضافية خمسة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار سيبدأ تحصيلها في أول سبتمبر أيلول و15 ديسمبر كانون الأول، في أحدث تحرك في الحرب التجارية بين البلدين والتي دخلت عامها الثاني.

وهوى سهم مجموعة مايكرو فوكس البريطانية لتكنولوجيا المعلومات 24 بالمئة بعدما أصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح، وعزت ذلك إلى انخفاض إنفاق العملاء.

رويترز