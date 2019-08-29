الأردن – أعلن الأردن، اليوم الخميس، إطلاق سراح اثنين من مواطنيه، جرى اختطافها بجنوب أفريقيا، 17 أغسطس الجاري.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، سفيان القضاة.

وأوضح القضاة “أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة الأردنية تابعت الحادث عن كثب منذ بدايته مع السلطات المحلية هناك، وإنه وبحمد الله تم إطلاق سراحهما هذا الصباح، وأنهما الآن مع ذويهم”.

وتابع القضاة “إن السفارة الأردنية في بروتوريا قد تابعت عملية إطلاق سراحهما طوال ليلة أمس، وإن السفير الأردني إبراهيم العواوده قد أكد إن المختطفين قد أصبحا الآن لدى ذويهم”.

وشكر القضاة السلطات المحلية في جنوب أفريقيا وسفير جنوب أفريقيا في الاْردن؛ لما أبدوه من تعاون في هذه القضية.

والمخطوفان المطلق سراحهما، أب وابنه (لم تحدد الخارجية هويتهما)، وهما من رجال الأعمال بجنوب أفريقيا، طلب خاطفهما فدية لإطلاق سراحهما، وفق ما أعلنته الخارجية سابقا.

الأناضول