ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء مع عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشي إحتياجات البلدية وسير العمل بها وذلك خلال استقباله لعدد من مسؤولي البلدية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سبل حل مشاكل الصرف الصحي بالبلدية ومضخات الرفع إضافة إلى مشكلة الكهرباء.

كما بحث المجتمعون مشكلة النازحين بالبلدية والاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة وتوفيرها على الفور بالإضافة إلى إحتياجات شركة خدمات النظافة العامة وهيئة السلامة الوطنية من سيارات الإطفاء وغيرها من الاحتياجات.

وفي سياق متصل، بحث الثني ملفات الصيانة للعديد من المقرات وخاصة صيانة المدارس المتضررة أثناء الحرب ومقر البحث الجنائي صبراتة إضافة إلى المركز الصحي تليل.