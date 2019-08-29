ليبيا – قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن الجيش يخوض معركة حاسمة لا تقبل الحياد من أجل إعادة هيبة ليبيا والقضاء على الإرهاب وميليشياته.

الحويج أشار في ندوة نظمها «اتحاد عمال مصر» بالقاهرة وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس الأربعاء إلى أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على 90% من أراضي ليبيا، معتبراً أنها باتت على تخوم طرابلس بمقدار 7 كيلومترات فقط.

وتابع قائلاً:”انه من الممكن دخول العاصمة منذ اليوم الأول لكن نظراً لكثافتها السكانية، فإن القوات المسلحة أعطت مهلة للدخول المنظم، حفاظاً على أرواح الليبيين والهدف مما تقوم به القوات المسلحة ليس حكم الشعب بالقوة لكن استعادة الدولة من إرهاب الميليشيات، والاحتكام لإرادة الليبيين عبر صناديق الانتخابات”.

كما تحدث الحويج عن الدور المستقبلي الذي يجب أن تلعبه العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار البلاد وقال بهذا الخصوص:”من المعيب ألا تكون العمالة المصرية في مقدمة العمالة التي تأتي إلى ليبيا من أجل إعمارها”.

ولفت إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير المشروعة ومعهم أوراقهم ولا يعانون من أمراض وُفقت أوضاعهم من قبل الحكومة المؤقتة ووزارة خارجيتها. مبدياً أمله في زيادة العمالة المصرية ودخولها إلى ليبيا بالطرق المشروعة عن طريق اتحاد عمال مصر لتجنب وقوعها فريسة للتنظيمات الإرهابية وجماعات الاتجار بالبشر.