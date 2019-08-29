واشنطن – صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الخميس، إن طرح سندات خزانة ذات آجال استحقاق تتراوح من 50 إلى 100 عام، يخضع “لدراسة جادة للغاية”.

وأضاف منوشين في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الدولية: “إذا كانت الظروف مناسبة، فإني أتوقع أننا سنستفيد من الاقتراض طويل الأجل، وننفذ ذلك”، دون مزيد من التفاصيل.

ويواجه إصدار السندات طويلة الأجل، خطر تراجع وتيرة الطلب على مدار الدورة الاقتصادية.

وقد يتحمس المشترون لشراء سندات طويلة الأجل، عندما تكون العائدات مرتفعة، لكن في فترات الركود عندما يخفض ” الفيدرالي الأمريكي” قد يتبخر الطلب، مما يدفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى الارتفاع عبر آجال استحقاق مختلفة.

ومن شأن إصدار ديون طويلة الأجل للغاية، بالنسبة لإدارة ترامب، أن يحد من تكلفة دافعي الضرائب على سد العجز في الميزانية الذي يصل إلى تريليون دولار سنويا، وفق بلومبيرغ.

وتصدر الخزانة الأمريكية سندات ذات عائد مع آجال استحقاق تتراوح ما بين عامين إلى 30 عاما.

وقال منوشين، إن تجدد اهتمامه لإصدار السندات طويلة الأجل، لا علاقة له بانخفاض عائدات الديون الأمريكية قصيرة الأجل.

وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما، مؤخرا، إلى ما دون 2 بالمئة لأول مرة، واستمر انخفاضه إلى مستوى قياسي 1.90 بالمئة أمس الأربعاء.

الأناضول