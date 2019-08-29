الرد الأول من ريهام سعيد بعد إيقافها مدة عام

الرد الأول من ريهام سعيد بعد إيقافها مدة عام

مصر – نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا لها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” ظهرت فيه وهي تتكلم في بعض حلقاتها السابقة عن السمنة.

وظهرت ريهام سعيد بالفيديو وهي تقول: “الهدف من كلامي طول الوقت على التخن مش إني أنا واحدة رفيعة، لا أنا واحدة بعاني من التخن طول عمري، بس الهدف إني أنا عاوزة أغير عندكم فكرة إن التخن مش بيخلي الواحدة مش جميلة إلى فكرة ان التخن بيموت لأنه ليه علاقة بالصحة….”.

وتابعت بعرض حالة صحية تعاني من السمنة تبنتها ببرنامجها القديم “صبايا الخير”، الذي كان يعرض على قناة “النهار”. وعلقت على الفيديو قائلة “يارب تفهموا بقا”. ولقي الفيديو ردوداً واسعة من متابعيها عبر “إنستغرام”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، قرر حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، وجاء ذلك على خلفية حلقتها الأخيرة وهي تتحدث عن أصحاب السمنة بكلمات غير لائقة.

وسائل اعلام مصرية