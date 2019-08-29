ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش العميد خالد المحجوب إن الميليشيات المسلحة الإرهابية شنت هجومًا على مدينة مرزق،موضحاً أنه تم رصد صور وأسماء المقاتلين الإرهابيين في ليبيا تدل على تعاونهم مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

العميد المحجوب أوضخ في تصريح لقناة “TeN” المصرية وفقاُ لموقع “أخبار اليوم ” أمس الأربعاء أن الليبيين أمامهم خيارين إما الدولة والجيش أو المليشيات والفوضى، معتبراً أن الاتراك مصلحتهم في ليبيا هو ضرب النسيج الاجتماعي وتهجير القبائل فهناك دعم خفي غير مباشر من تركيا كبطاقات الفيزا والدولار الذي يتم تصريفه بتركيا.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن ميليشيات الوفاق تكبدت خسائر فادحة في محاور القتال حول غريان كما أن الجيش الوطني لا يزال يواصل خطة استنزاف الميليشيات بشكل يومي لتكبيدها أكبر عدد ممكن من الخسائر في الأرواح والمعدات.

وإختتم المحجوب حديثه بالقول:”الميليشيات في حالة انهيار كامل تنظيمياً ومعنوياً، لاسيما في ظل تكثيف طيران سلاح الجو من طلعاته القتالية، التي استهدفت مواقع وتجمعات لمجموعات مسلحة في مواقع مختلفة”.