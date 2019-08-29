ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن من وصفهم بـ” مليشيات ” رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تشن هجوماً على مدينة مرزق بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.

المسماري أوضح في مؤتمر صحفي له أمس الأربعاء نقلته المرصد أن غرفة العمليات في المنطقة تراقب هذه المليشيات وتقوم بالاستطلاع وإعطاء المعلومات أولاً بأول للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد المسماري أن عمليات الاستطلاع وفرت للجيش كماً معلوماتياً كبيراً عن تحركات هذه المليشيات وسهلت تتبعها واستهدافها.

وقال أن هذه العصابات دمرت منازل المواطنين في مدينة مرزق ومحيطها وهجرت سكانها إلى مناطق في وادي عتبة وتراغن وسبها.

وكشف اللواء المسماري أن بقايا تنظيم داعش توجد في منطقة مرزق وكونت ما أطلقت عليه جيش الصحراء ونفذت في وقت سابق عدداً من العمليات في الشمال الشرقي للمنطقة وتحالفت مع ما يعرف بقوات حماية الجنوب التابعة للسراج لتحقيق أهدافها.