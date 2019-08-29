الهولندي فان دايك يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019

الهولندي فان دايك يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019

انجلترا – توّج الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي استضافته موناكو الفرنسية.

وساهم فان دايك بشكل كبير في تتويج “الريدز” بدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

وتوّج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019، علما أنه كان مرشحا لجائزة الأفضل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج خالي الوفاض من الحفل.

أما جائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2019، فنالها البرازيلي أليسون بيكير حامي عرين ليفربول.

كما فاز فان دايك، صخرة دفاع “الريدز” والمنتخب الهولندي بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019.

وتوّج فرانك دي يونغ نجم برشلونة الجديد بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2019.

كما فازت لوسي برونز مدافعة ليون ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

المصدر: uefa.com