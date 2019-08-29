فرنسا – تعقدت صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى فريقه السابق برشلونة، بعدما رفض الفريق الباريسي آخر عرض قدمه النادي الكتالوني لإعادة الدولي البرازيلي إلى ملعب “كامب نو”.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان، رفضت آخر عرض من جانب برشلونة، حيث قدم الأخير 150 مليون يورو يتم دفعها على أقساط، بجانب وضع الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة.

من جهتها، كشفت قناة “RMC” الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان، لن تقبل أي عرض آخر يقدمه نادي برشلونة، ما عدا 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه الفريق الباريسي قبل موسمين، للتعاقد مع نيمار من “البارسا”.

وأوضحت القناة، أن سان جيرمان، يعتقد أن الوقت يداهمه لإقناع راكيتيتش، وديمبيلي بالانضمام إليه، لاسميا هذا الأخير، الذي يرفض فكرة الرحيل عن “البارسا” حاليا.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مع رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، في موناكو اليوم، على هامش مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء حاسما، لمعرفة ما إذا كان نيمار سينتقل إلى “البارسا” هذا الصيف ومن عدمه.

المصدر: “RMC” + وكالات