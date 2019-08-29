العراق – أكد وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، التزام بلاده بدعم مشاريع المياه في محافظة البصرة جنوب البلاد.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية محمد علي الحكيم من نظيره البريطاني الجديد دومينيك راب.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن الطرفين “ناقشا عدداً من المحاور المهمة، ومنها: تأكيد بريطانيا التزامها بدعم مشاريع المياه في البصرة”.

ومنتصف الشهر الجاري، قال السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، إن “أهالي البصرة، سيحصلون على مياه شرب نظيفة، من خلال مشاريع البنى التحتية للمياه التي تعمل شركة باي ووتر وورلد على تنفيذها”.

والبصرة هي ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار (غرب)، وتقع على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.

وكانت أزمة تلوث المياه قد ساهمت في تصاعد وتيرة احتجاجات شعبية عارمة في البصرة، العام الماضي، وخلفت قتلى وجرحى.

وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمئة من نفط البلد العربي، وهي المنفذ البحري الوحيد له على العالم، وتصدر غالبية النفط عبر موانئها.

والشهر الماضي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات العراقية لم تضمن على مدى 30 عاما، حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب الآمنة.

الأناضول