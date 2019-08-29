ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة إن الدعم التركي لقوات الوفاق يعد ضمن محاولات تركيا لإيجاد موطئ قدم في ليبيا من خلال استغلالها للحرب الدائرة فيها.

بعيرة أوضح في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس الأربعاء إن تركيا تعتبر ليبيا بلدا غنيا بالفرص لشركاتها رغم مشاكلها مع الاتحاد الاوروبي والوضع في سوريا وعلاقتها التي ساءت مع الأتراك وخلافها مع الولايات المتحدة.

وأشار بعيرة إلى أن تركيا تحاول أن تجعل المشكلة في ليبيا لصالحها،مبينا أن أنقرة أرسلت عدة مرات سلاحا إلى ليبيا بداية من الشحنة التي ضبطت في اليونان والأخرى التي تم القبض عليها في ميناء الخمس.

ولفت بعيرة إلى أن البعض يبرر استجلاب الرئاسي للأسلحة التركية بالقول إن الاتفاق السياسي لم يدخل حيز التنفيذ وأن الرئاسي ومجلس النواب مختلفان،موضحا أن هذه المسألة تتحمل مسؤوليتها أطراف سياسية عديدة بما فيها البعثة الأممية السابقة والأمم المتحدة.

عضو مجلس النواب أكد أن مجلس الأمن كان قد أصدر قراره بخصوص حظر السلاح الى ليبيا والآن يتابعون تركيا ترسل أسلحة ولا يحركون ساكنا وكأنه يتلذذ بهذه الحرب والتي تسيل دماؤها أنهارا على الارض الليبية.