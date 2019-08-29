ألمانيا – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس جملة من الملفات تصدرتها أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت في بيان صحفي إن المستشارة الألمانية والرئيس الروسي “تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، وخاصة التصعيد العسكري شمال شرقي البلاد، والخوض في عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة”.

وعبر بوتين وميركل عن دعمهما للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وفي ما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، أشار المتحدث الألماني إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التحضير لعقد مة “رباعية نورماندي” التي تضم ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا للمساعدة في تنفيذ اتفاقية مينسك” لتسوية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: وكالات