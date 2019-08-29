نيويورك – كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أنه يضع اللمسات الأخيرة في عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري، تماشيا مع القرار الدولي رقم 2254.

ونشرت البعثة الأممية صورا من لقاء بيدرسون مع مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في نيويورك، وأشارت إلى أنه سيجري اجتماعات أخرى مقبلة.

وكانت البعثة نشرت عبر حسابها على “تويتر” في 21 من الشهر الجاري، أن بيدرسون سيعاود تواصله مع جميع الأطراف المعنية بالملف السوري من أجل مستقبل أفضل لكل السوريين، مؤكدة أنه استأنف نشاطه بشكل كامل بسبب المرض.

وتعرض المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لطارئ أصاب عينه ما أدى إلى توقفه عن أداء مهامه المتعلقة بالملف السوري خلال الفترة الماضية.

وفي 13 من الشهر الجاري قال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف: “على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على صياغة اللجنة الدستورية”.

وأمس الأول أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، استمرار العمل على تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري، معربا عن أمله في انطلاق أعمالها في جنيف قريبا.

المصدر: “الوطن”