خطف العشرات بينهم نساء وأطفال في نيجيريا

خطف العشرات بينهم نساء وأطفال في نيجيريا

نيجيريا – أبلغ سكان شمال غرب نيجيريا وكالة “رويترز” امس عن خطف ما يزيد على 50 شخصا منهم نساء حبليات وأطفال، في هجوم شنّه على قرية نائية مسلحون يعتقد أنهم من الأصوليين.

وبدأ الهجوم على قرية وورما في ولاية كاتسينا عند حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الثلاثاء وقالت الشرطة إن عدد المخطوفين بلغ 15 لكن كثيرا من السكان أبلغوا بأن عدد المخطوفين أكبر بكثير.

وقال الحاجي موسى، وله ابنتان مخطوفتان، إن ما يزيد على 100 من أفراد العصابات “كانوا يطلقون النار من كل اتجاه”.

وأضاف أن الهجوم “استمر لنحو ثلاث ساعات دون أن يجرؤ أحد على مواجهتهم المعتدين”.

وقال رجل كان قد خطف ثم أطلق سراحه، إن 53 شخصا على الأقل خطفوا وبينهم نساء حوامل ورضع وأطفال.

وذكرت المصادر أن المهاجمين طلبوا فدية من بعض السكان، وأنهم سرقوا أغناما وأغذية.

وقالت شرطة ولاية كاتسينا إن 15 امرأة خطفن لكن 10 منهن أطلق سراحهن دون أي إصابات بعد تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين.

وأضافت الشرطة: “فرق البحث تمشط الأدغال المجاورة لإنقاذ الباقين”.

المصدر: “رويترز”