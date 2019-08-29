مصر – قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغا للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بشأن قيام الفنان محمد رمضان بإقامة حفل بالساحل الشمالي، رغم إصدار النقابة قراراً، حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات.

وجاء في بلاغ المحامي: “لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارات والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارات أو قوانين، على الرغم من أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال الموسيقية، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك”.

واستطرد: “رمضان كأنه يغني مهرجانات بطعم الأطلال وكأنه مميز عن جميع مطربي المهرجانات، وهذا ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه دستوريا”.

أكد محفوظ أن مشاهد التحرش ودفع الجمهور والاعتداء عليه كانت ظاهرة للعيان بحفل رمضان، حيث إنه طبقا لنص المادة 40 من 35 لسنة 1978، فإن المختصم قانوناً عن نقابة الموسيقيين هو نقيبها المشكو في حقه.

وطالب محفوظ في نهاية بلاغه الذي حمل رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بالتحقيق الموسع نحو ما أخل به نقيب الموسيقيين من التصريح لـ”رمضان” بغناء المهرجانات، رغم منع آخرين من غناء نفس الأغاني، والتحقيق فيما حدث من تجاوزات من العري والتحرش والاعتداء على الجمهور خلال الحفل.

من ناحيته أكد علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية والمشرف العام علي حفلات الساحل ومطروح، أن الفنان محمد رمضان ليس بمطرب مهرجانات بل هو مغني راب، وهو عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية ويحصل علي تصاريح يومية من المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه يحق له الحصول علي عضوية عاملة بالنقابة لأنه عضو عامل بالمهن التمثيلية.

وأضاف الشريعي: “كما أن النقابة ليست مسئولة عن أزياء الفنانين، والجهة المفوضة بذلك الأمر هي شرطة الآداب أو المصنفات الفنية، وهي التي تري إن كان الفنان ظهر بمظهر مسيء أم لا”.

وسائل اعلام مصرية