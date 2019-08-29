فرنسا – تفاعل ممثل نادي سلافيا براغ التشيكي في حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الذي أقيم اليوم، بشكل طريف، مع وقوع فريقه في مجموعة واحدة مع نادي برشلونة.

وظهر أحد ممثلي سلافيا براغ، وهو يغمض عينيه في انتظار ما ستسفر عنه القرعة، وبمجرد الإعلان عن وقوع فريقه في المجموعة السادسة، التي تضم برشلونة، وبوروسيا دورتموند، وإنتر ميلان، فتح عينيه وظل يضحك، ربما من جراء الصدمة، على اعتبار أن المجموعة السادسة هي الأقوى.

وكان سلافيا براغ، حجز مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه في الدور الفاصل على كلوج الروماني، بنتيجة 2-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: “تويتر”